Südtirols kreativster Hobby-Tortenbäcker 2022 gesucht

Interessierte Hobby-Tortenbäcker ab 18 Jahren, mit Wohnsitz in der Provinz Südtirol, die über keinerlei professionelle Ausbildung im Bereich Konditorei/Bäckerei verfügen bzw. im Moment erwerben, können sich heuer wieder bis Sonntag, 29. Mai 2022, mit einem Foto ihrer schönsten Torte bewerben und am Wettbewerb teilnehmen. Den Gewinner erwarten neben dem Titel „Südtirols kreativster Hobby-Tortenbäcker“ wieder tolle Preise.Die 4-köpfige Jury – heuer in neuer Konstellation –, bestehend aus Sieglinde Pircher, Konditormeisterin Backatelier „100 Grad“ in Bruneck, Helene Kerschbaumer, Konditormeisterin und Fachschullehrerin an der Landesberufsschule „Emma Hellenstainer“ in Brixen, Nathalie Trafoier, Konditorin, Chocolatiere und Patissière im Restaurant „Kuppelrain“ in Kastelbell, und Thomas Kostner, Chefkoch und Pâtissier im Hotel „Am Sonnenhang“ in Dorf Tirol, suchen aus allen Foto-Einsendungen die 6 kreativsten Torten für das Halbfinale aus.Im Halbfinale backen die Teilnehmenden zeitgleich in 2,5 Stunden ein typisches Südtiroler Gebäckrezept, welches die Jury vorgibt, und wandeln es in eine kreative Eigenkreation um.3 der Halbfinalisten kommen dann ins Backfinale, das im September stattfinden wird. Dabei backen sie dann ihre ganz persönliche Eigenkreation, basierend auf den Grundrezepten aus dem Buch „Kunstvolles Backen“ von Konditormeisterin Sieglinde Pircher.Sowohl das Halbfinale als auch das Finale werden von der Fotografin Caroline Renzler von silbersalz.photo geshootet.Alle, die aus Leidenschaft gern backen und ihr Talent unter Beweis stellen möchten, können noch bis Sonntag, 29. Mai 2022, ein Foto ihrer schönsten Torte, eine Kurzbeschreibung der Füllung und Zutaten, sowie den eigenen Vor- und Nachnamen, eine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse an das Backatelier 100 Grad [email protected] schicken und am Backwettbewerb teilnehmen.Bildtext: Südtirols kreativste/r Hobby-Tortenbäcker/in wird gesucht. @silbersalz.photo