Tiroler Verdienstkreuz für Bernd Gänsbacher

Am 15. August, dem Hohen Frauentag, werden in Innsbruck wie jedes Jahr, die Verdienstkreuze, Verdienstmedaillen und Lebensrettungsurkunden des Landes Tirol verliehen. Auch 49 Persönlichkeiten aus Südtirol werden geehrt.11 davon bekommen das Tiroler Verdienstkreuz verliehen. Lesen Sie hier, wer die 11 Südtiroler und Südtirolerinnen sind. Einer davon ist Bernd Gänsbacher, international anerkannter Arzt und in Südtirol auch als Aufklärer in der Corona-Pandemie bekannt.Gänsbacher, gebürtig und wohnhaft in Sarntal, ist Facharzt für Innere Medizin, Allergie/Immunologie, Hämatologie/Onkologie und emeritierter Hochschulprofessor der Technischen Universität München. Er war einer der ersten Kliniker weltweit, der die Gentherapie mitentwickelt und in die Klinik eingeführt hat.In der Begründung seiner Ehrung steht: Verdienste um die internationale Medizinforschung und das Gesundheitswesen in Südtirol: Seit 2020 ehrenamtlicher Coronavirus-Experte und Berater in Pandemiefragen für die Allgemeinheit, die Medien und den Südtiroler Sanitätsbetrieb; internationale Karriere als Forscher und Universitätsprofessor mit vielen wissenschaftlichen Publikationen, seit 2013 emeritiert, verschiedene populärwissenschaftliche Bücher zu Gesundheitsthemen.