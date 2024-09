Transhumanz: Eine lebendige Tradition in Schnals

Nicht nur Schafe, sondern auch Ziegen kehrten ins Schnalstal zurück. - Foto: © alb

Gestern kamen rund 1600 Tiere in Kurzras an. Um kurz nach 4 Uhr morgens starteten die Hirten auf der Rofenberg-Alm im Venter Tal und trieben die Tiere übers Hochjoch und weiter ins Schnalstal. Am nächsten Wochenende werden ca. nochmals so viele Tiere nach Vernagt zurückgeführt.Bauer Markus Götsch konnte beim Schafübertrieb nicht klagen. „Wir sind ganz zufrieden“, sagte er. Probleme habe es keine gegeben, obwohl es im Laufe des Vormittags angefangen hatte zu regnen und Nebel aufgekommen war. So erreichten sie mit den Tieren nach Plan um ca. 15 Uhr Kurzras.Dort wurden sie im Tal empfangen, wobei die Festlichkeiten nicht fehlen durften. In Kurzras organisierte die Bergrettung Schnals ein Fest für die Ankömmlinge und der Schafzuchtverein Schnals kündigte ein Fest in Vernagt für den Schafübertrieb am nächsten Samstag an, beides Magnete für zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer. Auch das regnerische Wetter konnte die Feststimmung nicht trüben und mit Musik und Unterhaltung wurde der Schafübertrieb gefeiert.Walter Zerpelloni, der Präsident des Tourismusvereins Schnalstal, schätzt die Transhumanz sehr. „Sie wird von den Bauern gelebt“, erklärte er. Die Tradition des Schafübertriebs sei für diese sehr wichtig und die Wolle der Schafe könne ebenfalls verarbeitet und die daraus hergestellten Produkte verkauft werden. Davor mussten viele Bauern die Wolle wegwerfen. Auch erfreuen sich die Spezialitätenwoche im Zuge der Transhumanz in Schnals immer größerer Beliebtheit. Dies fördere auch den Tourismus. „Das Schnalser Schaf gehört zu Schnals “, schloss Zerpelloni.