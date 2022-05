Vasco-Konzert: Tausende Tickets und 6,5 Millionen Euro an Einnahmen

Der Sicherheitsaspekt und die gesamte Logistik sind beeindruckend. Die Veranstaltung ist von italienweiter Bedeutung, da es sich um den ersten Live-Auftritt des beliebten italienischen Sängers nach der Covid-Epidemie handelt.Die daraus resultierenden Einnahmen werden auf weit über 6,5 Millionen Euro geschätzt. Die Suche nach Wohnungen und Unterkünften ist in der ganzen Provinz in vollem Gange, und die Preise schießen in die Höhe.Der Sänger, der vor Kurzem 70 Jahre alt geworden ist, wird wahrscheinlich in Levico im Valsugana übernachten und das Konzert mit dem Hubschrauber erreichen.Nach Angaben von Präsident Maurizio Fugatti (der sich sehr für die Veranstaltung eingesetzt hat) haben etwa 50.000 Trentiner Tickets gekauft: jeder 10. Einwohner der Provinz. Insgesamt stehen 120.000 Tickets zur Verfügung. Auch die Brennerbahn soll gesperrt werden. Die Trentino Music Arena, die anlässlich des Konzerts des Rockstars eingeweiht wird, ist 27 Hektar groß.