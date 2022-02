Neues Design: Vinum Hotels werden bunter

Die Vinum Hotels Vollversammlung fand im neu eröffneten Gatschhof des Vinum Romantikhotel Turm in Völs statt. Die „Gallaria“ des Gatschhof ist ein imposanter Schauplatz, der Kunstgalerie, Pferdestall und Restaurant vereint. Dort trafen sich die Mitgliedsbetriebe der Angebotsgruppe unter strenger Einhaltung der Covid-Auflagen zum halbjährlichen Get Together und zur finalen Präsentation der neuen Corporate Identity sowie der geplanten Werbemaßnahmen 2022.Im Jahr 2021 haben sich die Vinum Hotels einem Profilierungsprozess unterzogen, der nun in das verbesserte Erscheinungsbild mündet: So startet die Gruppe 2022 mit einem neuen Internetauftritt, überarbeiteten Social-Media-Profilen und bald schon mit einem eigenen Reiseführer. Gemeinsam mit der Kreativagentur Frei & Zeit aus Brixen hat die Vinum Hotels Gruppe in den vergangenen Monaten an dieser umfassenden Neugestaltung des neuen Corporate Designs gearbeitet. Diese kann nun auf der Webseite und dem Instagram-Profil von Vinumhotels aufgerufen werden.„Mit unserem neuen Webauftritt bekennen wir Farbe – im wahrsten Sinne des Wortes“, schmunzelt Hansjörg Ganthaler, der Präsident der Angebotsgruppe, und meint weiter: „Der neue Markenauftritt der Vinum Hotels ist frisch, bunt und alles andere als klassisch. Wir möchten damit neben Weinprofis auch Weinliebhaber ansprechen. Also Genussmenschen, die das Südtiroler Lebensgefühl lieben und in die bunte Südtiroler Weinwelt eintauchen möchten.“Die Geschäftsführung der Angebotsgruppe Vinum Hotels Südtirol obliegt seit 2017 dem Hoteliers und Gastwirteverband (HGV). Interessierte Betriebe, die sich für den Beitritt zur Angebotsgruppe bewerben möchten, können sich an [email protected] wenden und ein unverbindliches Erstgespräch vereinbaren.

