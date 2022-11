Virtueller 3D-Rundgang des Hangars des Notarzthubschrauber Pelikan 1

Dank dieser dreidimensionalen Aufnahme kann der Besucher sich Schritt für Schritt frei im Raum bewegen, so real als wäre er vor Ort.Es wurden auch die Innenbereiche des Pelikan und eines Einsatzwagens des Weissen Kreuzes aufgenommen, so kann man etwa auch vorne ins Cockpit gehen oder ein Blick in die Innenräume des Helis und des Fahrzeuges werfen.Mittels eines Lidar 3D Scanners wurden alle 1,5 Meter 100 Aufnahmen gemacht. Alle Aufnahmen zusammen bilden das sogenannten Puppenhaus, die dreidimensionale Ansicht von Außen.Auf der mobilen Ansicht werden mit Infopunkten die verschiedene Erklärungen zu den Geräten vermittelt.Dieser virtuelle Rundgang wird nun auf der Herbstmesse präsentiert und kann mit einer 3D Brille erlebt werden.