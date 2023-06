Weltrekord mit E-Skateboard: Ein Bozner lässt aufhorchen

Rotella ist am 1. Juni mit dem E-Skate am Brenner gestartet, um einen neuen Guinness-Rekord aufzustellen (STOL hat berichtet) . Die Reise endete in der Nähe von Gallipoli, 2 Rekorde sind ihm dennoch sicher.„Aufgrund des schlechten Wetters endete meine Reise gestern Nachmittag“, schrieb der 36-Jährige, der eigentlich Santa Maria di Leuca erreichen und damit den gesamten Stiefelstaat durchqueren wollte.„Ich habe 1433 Kilometer zurückgelegt, die mit dem Computer nachgerechnet werden müssen, und ich habe zwei Guinness-Weltrekorde aufgestellt: die längste Fahrt mit einem elektrischen Skate und die längste Fahrt mit einem E-Skate in einem einzigen Land“, erklärte er am Donnerstag. Im Jahr 2021 war der Bozner auf seinem Elektro-Skateboard von Trient nach Budapest gefahren und hatte dabei 1.377 Kilometer zurückgelegt und zwei Rekorde aufgestellt: den der Entfernung und den der durchfahrenen Staaten. Jetzt hat er seinen Entfernungsrekord verbessert.