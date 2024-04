Wirtschaftsfachoberschule Franz Kafka zum vierten Mal zur Entrepreneurship-Schule zertifiziert

Zum vierten Mal wurde die WFO Franz Kafka kürzlich vom österreichischen Impulszentrum für Entrepreneurship-Education als Entrepreneurship-Schule ausgezeichnet. Basierend auf den Schwerpunktsetzungen der Europäischen Union und des österreichischen Unterrichtsministeriums, die Entrepreneurship-Education als besonders wichtige Bestandteile einer guten schulischen Ausbildung sehen, zielt die Zertifizierung zur Entrepreneurship-Schule darauf ab, dem Schulstandort zu bestätigen, Entrepreneurship-Aktivitäten ganzheitlich, zielorientiert und langfristig im schulischen Alltag implementiert zu haben.Überreicht wurde die Auszeichnung vom österreichischen Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Martin Polaschek, im Rahmen einer Zertifizierungsfeier in Wien. Von den 36 ausgezeichneten Schulen sind zwei aus Südtirol, eine davon die WFO Meran.Über zwei Jahre zieht sich der Zertifizierungsprozess hin, dem sich die WFO Franz Kafka erneut erfolgreich unterzogen hat und der mit zahlreichen Auflagen verbunden ist. Sie involvieren Lehrkörper und Schüler gleichermaßen, sowohl inner- als auch außerschulisch.Nachhaltige Entrepreneurship-Erziehung ist nur möglich, wenn sie in den Schulentwicklungsprozess integriert ist und von allen Beteiligten getragen und gelebt wird. Nur so wird garantiert, dass die verschiedenen Aktivitäten kein Strohfeuer bleiben, sondern kontinuierlich angeboten und zielgerichtet ausgebaut werden. Entrepreneurship Education steht für die Förderung der persönlichen Mündigkeit, Eigenverantwortung und Solidarität. Mündige StaatsbürgerInnen mit der Bereitschaft, eine eigene Meinung zu entwickeln und zu äußern, sind Ziel dieser Ausbildung. Sie bilden die Wertebasis für das soziale Kapital unserer Zivilgesellschaft , rechtfertigt Direktor Piero Di Benedetto die Anstrengungen, welche die WFO Franz Kafka auf sich nimmt, um die Zertifizierung zu erlangen. Nicht weniger wichtig ist uns die Anbindung an das österreichische Impulszentrum für Entrepreneurship-Education und an die Entrepreneurship-Schulen in Österreich, für die laufend neue Formate und spannende Aktivitäten ausgearbeitet werden, die wir großteils auch in Südtirol nutzen können , so Di Benedetto.Nach der Zertifizierung ist vor der Zertifizierung: In diesem Sinne ist die WFO darum bemüht, die entsprechenden Kriterien auch weiterhin zu erfüllen.(Carmen Steiner WFO "F. Kafka" Meran)