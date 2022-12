Wohlriechende Kräuter für ein Lächeln

Das Projekt wurde zu Beginn des Schuljahres gestartet. 2 Schülerinnen übernahmen die Koordination zahlreicher Tätigkeitsabläufe und verteilten die verschiedenen Aufgaben, die von Verschriftlichungen bis zur eigentlichen Produktherstellung reichten, an die Mitschüler.Zuerst erhielt die Gruppe vom Kochfachlehrer Armin Mairhofer eine Einführung in die Welt der Kräuter und Gewürze.In der Konditorei stellten die Lernenden anschließend 2 verschiedene Sorten von Bruchschokolade her. Sie entschieden sich für eine Milchschokolade mit Lorbeer und gesalzenen Kürbiskernen und für eine Zartbitterschokolade aus Tonkabohnen und karamellisierten Jasminblüten. Für alle Arbeitsschritte waren die Jugendlichen selbst verantwortlich. Sie wurden von den Fachlehrpersonen für Konditorei begleitet.In der Bäckerei stellte die Projektgruppe Kräcker und Taralli her. Die Schüler entschieden sich für die Haupt-Geschmacksrichtungen Basilikum, Salbei, Thymian und Rosmarin. Bei der praktischen Umsetzung standen den Jugendlichen die Bäckereifachlehrer beratend und unterstützend zur Seite.Passend zu Weihnachten wurden schlussendlich noch 2 verschiedene Sorten von Räuchermischungen angefertigt, die ebenfalls großen Anklang fanden. Zur optischen Präsentation wurden ein eigenes Logo und die Produkt-Etiketten eigenständig gestaltet. Auch an Ideen für besondere und einprägsame Produktnamen wie „Larrylorbeer“ mangelte es nicht.Die Produkte wurden mit großem Erfolg an der Schule für eine freiwillige Spende angeboten, wobei die beachtliche Summe von 903,81 € zusammenkam. Am Freitag wurde der Scheck im Rahmen einer kleinen Feier an den Präsidenten von Comedicus, Erich Meraner, übergeben, der sich bei den Schülern ganz herzlich bedankte. Mit dem Geld können nun noch mehr Clowns in Altenheime oder Krankenhäuser kommen, Kindern die Angst vor einer Operation nehmen und älteren Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern.Auch Direktorin Brigitte Gasser Da Rui lobte die Jugendlichen für ihren Einsatz und ihr Engagement und Veronika Zimmerhofer für die Projektidee und die strukturierte Umsetzung.