Philipp Genetti: „Ich bin nicht auf die Palme zu bringen“

Die gibt es nicht.Noch einmal auf der ORF Bühne zu stehen und in der Sendung „ORF Die Große Chance“ um den ersten Platz zu singen.Was ich ausgebe, gebe ich sinnvoll aus. Das kann viel oder wenig sein. Aber bestimmt nie zu viel.Bürokratische Hürden unseres Landes zu überwinden.Wenn, dann garantiert nur deshalb, weil ich eine Arbeit zuerst noch zu 100 Prozent erledigen wollte, weil ich im Stau stand oder weil ich ein Gespräch nicht unhöflich abbrechen wollte.Noch eines? Ich habe mit denen, die ich bereits besitze, schon zu tun genug. Wenn ich in meinen Leben nur einen Teil davon verwirklichen kann, bin ich froh.Ich lache immer dann herzhaft, wenn ich merke, dass es etwas zu Lachen gibt. Es ist nur leider zu selten.Als Mensch, der den Ausgleich sucht, bin ich nicht auf eine Palme zu bringen. Ich suche vielmehr den Konsens und verfolge die Kunst des Verstehens und der Vermittlung noch immer besser zu erlernen.Mich doch mal ernsthaft mit der Frage nach dem Sinn des Lebens auseinanderzusetzen.Mächtig wäre man, wenn man Gott wäre. Da ich das nicht bin, hatte ich auch noch nie dieses Gefühl.Ohnmächtig fühle ich mich – wie viele Menschen in unseren Gesellschaften –, wenn man merkt, dass Franz Kafka mit seinen Erzählungen nicht falsch lag.Das mache ich bereits fast jeden Morgen zusammen mit meiner Frau.Ich würde jedem Menschen sagen, dass es später ist, als er denkt.Auf die Liebe, den Respekt, die Ehrlichkeit und das Vertrauen zu den Menschen, alles andere wäre die Hölle.Als ich begriff, dass wir auf dieser Welt nicht ewig leben und deshalb gut daran tun, uns auch über das Leben danach Gedanken zu machen.Gutes zu tun.Als ich spürte, was wahre Liebe ist.Dass es auch Menschen gibt, die an einem friedlichen Zusammenleben gar nicht interessiert sind.Dazu fällt mir im Moment nichts ein.Als Carl Wolf in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg mit seinen „Meraner Volksschauspielen“ Tausende Besucher aus aller Welt nach Meran lockte und die mit großer Begeisterung Bilder der Geschichte Tirols auf der Bühne sahen.