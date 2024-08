Porträt der Präsidentin der Messe Bozen in der neuen „Südtiroler Frau“

Weitere Themen

Wer am Puls der Zeit bleiben möchte, muss stets aufgeschlossen bleiben für Neues – für neue Erfahrungen, herausfordernde Projekte und außergewöhnliche Aufgaben. Greti Ladurner gehört zur Gattung Mensch, die ein Leben lang neugierig und anpassungsfähig bleibt – das lässt sich deutlich aus ihrem Lebenslauf herauslesen. Deshalb empfindet sie die Berufung zur Präsidentin der Messe Bozen als neues, reizvolles Kapitel, das natürlich erst noch geschrieben werden will.„Ich habe mir für einige Zeit gut überlegt, ob ich diese zusätzliche Tätigkeit übernehmen will, denn schließlich bin ich sehr wohl ausgelastet", gibt sie zu bedenken. Doch letztlich überwog der Reiz, bei einer bedeutenden Körperschaft wie der Messe Bozen neue Impulse setzen zu können. Gerade darauf hat sich die 50-Jährige in ihrem beruflichen Werdegang spezialisiert: Strategien für Unternehmen und Körperschaften erarbeiten, eine Marke mit den dazugehörigen Kernbotschaften aufbauen, die Kommunikation mit allen beteiligten Interessengruppen pflegen.Ein Porträt der neuen Präsidentin der Messe Bozen lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der „ Südtiroler Frau ".