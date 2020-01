Promi-Guru Henri Chenot verlässt Palace Meran

Im Jahre 1974 eröffnete der gebürtige Katalane und Franzose durch Adaption das erste „Espace Henri Chenot“ an der Poliklinik in Cannes.





In den 80er Jahren zog er schließlich nach Südtirol und eröffnet das Espace Henri Chenot in Meran, wo er seitdem zahlreiche Promis, wie etwa Silvio Berlusconi oder Diego Maradona, auf „Vordermann“ brachte.Jetzt hat der 76-jährige Chenot das „Palace“ verlassen und gönnt sich eine Auszeit. Die Gesundheitsabteilung selbst bleibt davon unberührt , Chenots Gesundheitsexperten sind weiter tätig.Wann und ob Chenot, der in zahlreichen Konferenzen europaweit seine Idee zur Vorbeugung der Krankheiten durch gezielte Ernährung, einen korrekten Lebensstil und den Gebrauch von natürlichen Heilmitteln erläuterte, nach Meran zurückkehrt, ist nicht bekannt.

stol