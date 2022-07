Samaritan Contest: Weiß-Kreuz-Jugend gewinnt, was es zu gewinnen gibt

Der achte Samaritan Contest von Samaritan International, dem europäischen Dachverband für Hilfsorganisationen, in Bruneck ist Geschichte – und es wurde Geschichte geschrieben: Denn die Jugend des Weißen Kreuzes holte sich in allen Kategorien den Sieg. Heimvorteil gab es aber keinen, denn an allen Stationen dieses Wettbewerbs waren jeweils 2 Bewerter tätig: einer aus Südtirol und der zweite aus einer anderen europäischen Mitgliedsorganisation.