Terlan: Mafia-Film mit Tobias Moretti – Auch Weißes Kreuz dabei

Am Dreh war auch eine Spezialeinheit der Carabinieri beteiligt. - Foto: © privat

Moretti im Goldenen Buch der Gemeinde eingetragen

Tobias Moretti und der Terlaner Bürgermeister Hans Zelger beim Eintrag ins Goldene Buch der Gemeinde. - Foto: © privat

„Der Gejagte – Im Netz der Camorra“ ist ein deutsch-österreichischer Fernsehfilm von von Regisseur Rick Ostermann mit Tobias Moretti, Antonia Moretti und Harald Windisch. Der Krimi ist die Fortsetzung des erfolgreichen TV-Mehrteilers „Im Netz der Camorra“. Die Dreharbeiten zur Fortsetzung fanden zwischen September und Oktober 2022 in Italien statt – in der Toskana, aber auch in Südtirol.Für einige Szenen hat das Filmproduktionsteam in Terlan Halt gemacht. Dort wurde Anfange September auf dem ehemaligen TOG-Gelände und in der Turnhalle der Schule gedreht, „weil die Duschen dort laut den Produzenten aussehen, als sei man in einem italienischen Gefängnis“, erklärt Alex Puska schmunzelnd gegenüber STOL.Der Sanitäter des Weißen Kreuz Etschtal hatte gemeinsam mit seiner Kollegin Nadine Warasin die Möglichkeit am 9. September als Komparse vor der Kamera zu stehen: „Es gab in unserer WhatsApp-Gruppe für die Freiwilligen beim Weißen Kreuz die Anfrage, wer Lust hätte bei den Dreharbeiten dabei zu sein. Genauere Details kannten wir da noch nicht, haben uns aber trotzdem gemeldet.“Die beiden Sanitäter waren von 20 Uhr bis etwa 3.30 Uhr am Filmset. Dort hieß es dann immer wieder: „Bitte die Szene wiederholen.“„Obwohl wir nur im Hintergrund agiert haben, gab es immer wieder Regieanweisungen, wo wir hingehen sollten oder wohin man schauen musste“, sagt Puska.Etwa 50 Personen – Regisseur, Kameraleute, Schauspieler, Techniker und sogar eine Spezialeinheit der Carabinieri – waren vor Ort. „Es war eine hochprofessionelle Situation, in der jeder genau wusste, was er zu tun hat und in keinem Moment Hektik aufkam“, so Puska.Am Set lernten Puska und Warasin auch Hauptdarsteller Tobias Moretti kennen. „Ein sehr sympathischer Mensch, der sich sofort für ein Foto mit uns zur Verfügung gestellt hat. Generell sind wir bei den Dreharbeiten auf eine sehr freundliche Atmosphäre gestoßen“, erinnert sich Puska. Besonders in Erinnerung geblieben ist ihm zudem die Mensa für die Filmcrew: „Ich habe noch nie einen so guten Osso buco gegessen.“Der fertige Film wurde am 8. Dezember auf ServusTV erstmalig ausgestrahlt. „Im Film selbst sind wir leider nicht wirklich erkennbar. In einer Szene sieht man im Hintergrund eine Ambulanz mit Blaulicht und einen Sanitäter, der durch das Bild geht. Trotzdem war es für uns ein unvergesslicher Tag, an den wir uns gerne zurück erinnern“, betont Puska.Im Zuge der Dreharbeiten hat sich der bekannte österreichische Schauspieler Tobias Moretti in das Goldene Buch der Gemeinde Terlan eingetragen, neben anderen wichtigen Persönlichkeiten wie etwa dem kürzlich verstorbenen Papst Benedikt XVI.Bürgermeister Hans Zelger kam am Filmset vorbei, um Moretti das Buch zu überbringen. „Es ist für unsere Gemeinde eine große Ehre, dass sich ein Schauspieler dieser Größe in das Goldenes Buch eingetragen hat. Dabei hat er sogar eine persönliche Widmung hinterlassen“, so Zelger.