Schicken Sie uns Ihre Fotos von der Fußball-EM

Rebekka Obexer und Fabian Obrist aus Kaltern (Bild unten) beispielsweise waren beim Eröffnungsspiel des Gastgebers Deutschland gegen Schottland in der Allianz Arena in München live dabei.„Es war ein gelungenes Fußballfest! Beide Fangruppen haben super harmoniert, die Stimmung war toll. Es ist beeindruckend, wie der gemeinsame Enthusiasmus für den Sport Menschen zusammenbringen und eine Atmosphäre voller Freude und Begeisterung schaffen kann“, schwärmt Obrist. „Solche Momente zeigen die positive Kraft des Fußballs. Wirklich Wahnsinn!“In einem traditionellen Münchner Biergarten feierten (Bild unten, von links) Andreas Steinmann, Thomas Oberhofer, Christoph Pillon, Hannes Thomaser, Günther Nussbaumer und Fabian Gutmorgeth aus Kaltern den 5:1-Sieg der Gastgebermannschaft gegen Schottland.Den direkten Kontakt zum deutschen Auftaktgegner suchte hingegen Simon, ebenfalls aus Kaltern (Bild unten), der sich in München mit einem schottischen Fußballfan ablichten ließ.Wenn auch Sie, werte „Dolomiten“- und STOL-Leserinnen und -Leser, zu einem EM-Spiel fahren, knipsen Sie ein Foto von sich und Ihrer Begleitung und schicken es uns per E-Mail an [email protected] Namen und Wohnort nicht vergessen. Die schönsten Bilder von Südtirolern bei ihrem EM-Besuch werden auf der Leute-heute-Seite sowie auf STOL veröffentlicht.