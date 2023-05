Schicksal: „Jeder Tag ist ein Überlebenskampf“

Ohne Wohnsitz keine Pflegeeinstufung

Ihr Haus in Bachmut wurde zerstört, Südtirol erreichten sie mit wenigen Habseligkeiten: Tatiana (56) und Jakov Gonchar* (62). Die beiden fühlen sich schuldig – schuldig, hier zu sein. „Sie sehen sich als ein Gewicht im System“, erzählt ihre Tochter Stefania Gonchar. Seit Monaten leben sie – mit wenig Unterbrechungen – in kleinen Hotelzimmern, die nicht barrierefrei ausgestattet sind. Um den schwer beeinträchtigten Vater, der im Rollstuhl sitzt, kümmert sich die Mutter, die selbst 100 Prozent Invalidität hat. Sie nutzt einen Rollator und kann nicht Treppensteigen.Die Beeinträchtigung von Tatiana und Jakov Gonchar ist vor dem italienischen Staat nicht bestätigt. „Weil sie keinen offiziellen Wohnsitz in Italien haben, können sie nicht die Pflegeeinstufung beantragen“, berichtet Stefania Gonchar. Dringend nötige Sozialleistungen und Ansuchen liegen somit auf Eis.Ukrainische Flüchtlinge werden, wenn es keine private Unterbringungsmöglichkeit gibt, in ein Aufnahmezentrum (CAS) aufgenommen. Im Falle von Tatiana und Jakov Gonchar konnte allerdings keine Struktur gefunden werden, die auf ihre Bedürfnisse ausgerichtet ist. Flüchtlinge, die schwere körperliche Beeinträchtigungen haben und intensive Betreuung brauchen, finden hierzulande kaum Platz. „Gerade bei den vulnerabelsten der Gesellschaft wird kein Unterschied gemacht“, klagt Stefania Gonchar.Ihre Eltern sind seit frühester Kindheit körperlich schwer beeinträchtigt. Der Vater aufgrund eines Gehirnschadens nach der Geburt, die Mutter erkrankte im Alter von 9 Monaten an einer Meningitis. In einer Einrichtung für Menschen mit Beeinträchtigung lernten sie sich kennen und lieben. Tatiana Gonchar wurde schwanger und schenkte einer gesunden Tochter das Leben: Stefania. Stefania Gonchar wuchs bei der Großmutter auf, die Eltern lebten gleich nebenan.Mit einer bescheidenen Invalidenrente und der späteren finanziellen Unterstützung der Tochter bezahlten sie eine Zugehfrau. Diese versorgte das Paar, kochte und machte den Haushalt. Tochter Stefania hingegen zog vor knapp 10 Jahren nach Südtirol. „2014 wurde die Situation in meiner Heimat immer unruhiger und ich beschloss, nach Italien auszuwandern“, erklärt sie. Hier erhielt sie politisches Asyl, lernte die Sprachen, fand eine Arbeit, heiratete und baute sich ein eigenes Leben auf.Und dann kam der Krieg. Anfang April 2022 wurde Bachmut immer stärker bombardiert, die Zugehfrau konnte nicht mehr Tatiana und Jakov Gonchar versorgen. „Nachbarn kümmerten sich nun um meine Eltern. Es war klar, dass sie Bachmut verlassen mussten“, sagt Stefania Gonchar. Also organisierte sie ein privates Taxi, das die Eltern vom Osten des Landes in den Westen brachte. In Ternopil wartete ein Bus auf sie, nach 30 Stunden Fahrt erreichten Tatiana und Jakov Gonchar Südtirol.„Sie waren fix und fertig und hatten nur eine kleine Tasche bei sich“, fasst die Tochter die Ankunft zusammen. Stefania Gonchar brachte ihre Eltern zunächst privat in einer Ferienwohnung im Burggrafenamt unter. „Das war im Mai 2022. Damals fuhr ich jeden Tag von Bozen ins Burggrafenamt, um meine Eltern mit Essen und Einkäufen zu versorgen“, erzählt sie. Die Ungewissheit, wohin die Eltern bringen, stieg.„Die Ämter und Sozialdienste haben ihr Möglichstes versucht, aber letztendlich haben wir bis heute keine geeignete Unterkunft für meine Eltern gefunden“, sagt Stefania Gonchar und schildert die Odyssee: Nach dem Aufenthalt in der Ferienwohnung folgten Wechsel in verschiedene Hotels. Seit vergangenem August wird das Ehepaar täglich mittags mit Essen auf Rädern versorgt, einmal in der Woche kommt ein Sozialarbeiter und verrichtet die notwendigste Pflege. Ein wenig Erleichterung für die Tochter. „Aber die Rechnungen dafür sind offen.“Die junge Frau kaufte ihren Eltern neue Kleidung und Brillen, da sie nach der Flucht kaum etwas bei sich hatten. Sie versorgt sie mit Einkäufen und Medikamenten. „Mit meinem Möglichkeiten mache ich, was ich kann“, erzählt sie. Mit ihrer Arbeit ist sie aber nicht in der Lage, zusätzlich dauerhaft 2 weitere zu Personen ernähren.Mit ihrer Flucht wurden Tatiana und Jakov Gonchar von jeglicher finanzieller Unterstützung abgetrennt. Die ukrainische Invalidenrente bekommen sie nicht mehr, weil sie stets der Postbote gebracht hat. Auch vom italienischen Staat gab es bislang keine finanzielle Hilfe. Der nun genehmigte Asylantrag für 5 Jahre lässt auf ein monatliches Taschengeld von insgesamt 220 Euro hoffen.Die Unterbringung in Hotels, wo Tatiana und Jakov Gonchar auf sich allein gestellt sind, verdammt sie zu einem würdelosen Dasein. Auf der Suche nach einer geeigneten Unterkunft wandte sich Stefania Gonchar auch an verschiedene Gemeinden und Private. Von Ersteren gab es so gut wie gar keine Rückmeldung. Letztere hätten zwar Hilfe angeboten, aber als sie konkret werden sollte, blieben die Türen verschlossen. „Was, wenn ihnen etwas passiert, wer übernimmt dann die Verantwortung?“, haben sich die Leute gefragt, sagt Stefania Gonchar.Zudem seien einige besorgt gewesen: „Wer bezahlt mir die Miete? Was, wenn ich sie später nicht mehr aus der Wohnung rausbekomme?“ Bedenken, die durchaus nachvollziehbar seien, die Situation des Paares aber nicht verbessern.Ein Lichtblick zur Jahreswende waren ein kurzer Aufenthalt in einer Reha-Klinik und dann in einem Seniorenheim. Dort konnten sich Tatiana und Jakov Gonchar psychisch und körperlich wieder erholen. Möglich gemacht hatte dies u. a. der Erhalt der italienischen Gesundheitskarte. „Natürlich wären sie gerne noch länger dort geblieben. Es wäre die ideale Lösung“, sagt Stefania Gonchar. Über die Nein-Gründe kann nur spekuliert werden, von der finanziellen Frage bis hin zu den Ranglisten der Wartezeiten der Seniorenheime.Mit der Rückkehr ins Hotel verschlechterte sich die persönliche Situation des Ehepaars. „Meine Eltern können das Hotelzimmer nur verlassen, wenn ich sie besuche“, sagt die Tochter. Mit bebender Stimme zitiert sie die Worte ihres Vaters: „Ich wäre lieber zu Hause gestorben.“ Dieses Leben hier sei wie in einem Gefängnis. Es sei ein Überleben und kein Leben mehr, ein kontinuierlicher Kampf, so Stefania Gonchar. Als Beispiel schildert sie folgende Situation: Ihr Vater kommt mit seinem Rollstuhl nicht ins Bad. Also muss er eine Windel oder Bettpfanne für seine täglichen Bedürfnisse verwenden.Eine baldige Lösung der Situation ist derzeit nicht in Sicht. „Wir sehen kein Ende“, schließt Stefania Gonchar.* Namen von der Redaktion geändert.