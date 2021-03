Seltener Waldrapp in Dietenheim gesichtet

Der Waldrapp ist ein Zugvogel, der bis ins 17. Jahrhundert auch in Mitteleuropa heimisch war und dort durch Überjagung verschwand.Heute zählt er zu den am stärksten bedrohten Vogelarten weltweit. Die Europäische Union fördert die Wiederansiedelung des Waldrapps im Rahmen des LIFE+ Förderprogramms mit Partnern aus Österreich, Italien und Deutschland. Das Projekt basiert auf den langjährigen Erfahrungen des Artenschutzprojektes Waldrappteam. Ein Schwerpunkt sind umfangreiche Maßnahmen gegen den illegalen Abschuss von Waldrappen in Italien. In der Toskana liegen die Stützpunkte im Naturpark bei Orbetello. Nördlich der Alpen gibt es Brutkolonien in Burghausen/Bayern, in Überlingen/Baden-Württemberg und in Kuchl südlich von Salzburg.Jetzt wurde ein Exemplar eines Waldrapps in Dietenheim im Pustertal gesichtet und fotografiert. Es ist mit einem Sender ausgestattet und hat die Sendernummer 251, es handelt sich um ein Weibchen namens Juno.Dank dieses leichten Senders am Rücken kann jedes Tier über die App „Animal Tracker“ verfolgt werden.Der seltene Vogel zieht derzeit viele Fotografen, aber auch Fußgänger und Radfahrer an, die den „schrägen“ Vogel bestaunen.

