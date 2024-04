Shannen Doherty (52) bereitet sich auf Tod vor – „Wird schwer für meine Mutter“

„Abschied von diesem Ort war herzzerreißend“

„Der richtige Schritt, um inneren Frieden zu finden“

Erinnerungen sammeln und Zeit mit den Menschen verbringen, die ihr am Herzen liegen

In einer aktuellen Episode ihres Podcasts „Let's Be Clear“ offenbarte die ehemalige „Charmed“-Darstellerin, dass sie sich bereits auf ihren Tod vorbereitet, um es ihrer Mutter nach ihrem Ableben leichter zu machen. Für sie werde es besonders schwer, wenn sie vor ihrer Mutter sterbe, sagte Doherty.Angesichts der emotionalen Belastung für ihre Mutter möchte sie sicherstellen, dass sie sich nicht um ihre Habseligkeiten kümmern muss. Daher hat sie begonnen, persönliche Besitztümer zu spenden und Antiquitäten zu verkaufen.Besonders bewegend war der Moment, als sie ihr zweites Zuhause in Tennessee ausgeräumt hat, ein Ort voller Träume und Pläne, darunter der Aufbau eines Gnadenhofs für Pferde. Der Abschied von diesem Ort war herzzerreißend für Doherty, doch sie fühlte, dass es der richtige Schritt war, um inneren Frieden zu finden.Im Laufe dieses Prozesses erkannte sie, dass materielle Besitztümer nicht mit den Erinnerungen und den Momenten der Verbundenheit mit ihren Liebsten mithalten können. Sie entschied sich dafür, die Erinnerungen zu sammeln und mehr Zeit mit den Menschen zu verbringen, die ihr am Herzen liegen.Shannen Dohertys offene und ehrliche Herangehensweise an ihre Situation inspiriert viele Menschen dazu, über ihre eigenen Prioritäten im Leben nachzudenken und den Wert von Liebe und Beziehungen über materiellen Besitz zu stellen.