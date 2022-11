Sichere Online-Schnäppchenjagd am heutigen Black Friday

Kontrollieren Sie, ob der Onlineshop sicher und seriös ist

Vergewissern Sie sich, ob es sich wirklich um ein Schnäppchen handelt

Lassen Sie sich nicht zum Kauf drängen

Nutzen Sie sicherere Zahlungsmöglichkeiten

Vergessen Sie nicht die Gewährleistung

Am heutigen Black Friday werden sich viele Südtiroler wieder auf die Jagd nach Schnäppchen machen. Mit den Tipps des EVZ lassen sich dabei unschöne Überraschungen vermeiden.Bevor Sie mit dem Shoppen beginnen, schauen Sie sich die Website genau an. Kontrollieren Sie dabei nicht nur die allgemeinen Geschäftsbedingungen, sondern überprüfen Sie auch die Postanschrift mit Hilfe von Online-Kartendiensten. Es ist auch ratsam, die Telefonnummer auf der Website zu kontaktieren, um ihre Existenz zu überprüfen.Es gibt auch kostenlose Websites im Internet, wie etwa scamadviser , die Hinweise dazu geben können, ob es sich um eine vertrauenswürdige oder eine betrügerische Website handelt. Um auf Nummer sicher zu gehen, ist es ratsam, die Bewertungen anderer Nutzer sorgfältig zu lesen, um herauszufinden, ob sie Probleme mit dem Geschäft hatten oder mit der Leistung zufrieden waren.Während der Aktionszeiträume müssten sowohl der ermäßigte Preis als auch der Preis vor der Preissenkung angegeben werden. Der Preis vor dem Rabatt muss dabei der niedrigste Preis der letzten 30 Tage sein. Dies ist eine Anforderung der europäischen „Omnibus“-Richtlinie vom 28. Mai 2022, die bereits in zahlreichen EU-Staaten umgesetzt wurde, dort anwendbar ist und demnächst auch in Italien endgültig umgesetzt wird.Das EVZ empfiehlt, die Preise der Produkte über einen Zeitraum von mehr als 30 Tagen zu beobachten. Wenn Sie feststellen, dass der Preis vor dem Rabatt nicht der niedrigste des vergangenen Monats ist, handelt es sich möglicherweise um eine unlautere Geschäftspraxis, die der Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (AGCM) gemeldet werden kann.„20 andere Personen sehen sich gerade diesen Artikel an“ oder „nur noch drei Stück verfügbar“. Wie oft haben Sie diese Art von Werbung schon gesehen, während Sie auf einem Onlineshop nach Produkten suchten Viele Websites, Apps, soziale Netzwerke und sogar Suchmaschinen nutzen solche Strategien, um Druck auf die Verbraucher auszuüben.Außerdem versuchen viele Shops oft, das Kaufverhalten der Kunden mit Countdowns oder sogar mit Anzeigen wie „Nein, ich bin dumm und möchte nicht von einem 20-Prozent-Rabatt profitieren“ zu beeinflussen. Fallen Sie nicht auf solche Marketingstrategien rein, und nehmen Sie sich die Zeit, um zu prüfen, ob es sich wirklich um ein gutes Angebot handelt.Wenn Sie sich für eine Online-Zahlung entscheiden, müssen Sie zunächst sicherstellen, dass Sie über eine sichere und stabile Internetverbindung verfügen. Daher ist es ratsam, darauf zu achten, dass die URL der Website mit „https“ gekennzeichnet ist und in der Adressleiste ein geschlossenes Vorhängeschloss-Symbol zu sehen ist.Es wird empfohlen, Ihre Bankdaten niemals auf Ihrem Mobiltelefon, Computer oder einer anderen Online-Shopping-Plattform zu speichern. Außerdem empfiehlt es sich, einen Höchstbetrag für Einmalzahlungen auf der eigenen Kreditkarte festzulegen und Banküberweisungen ganz zu vermeiden.Wenn das gekaufte Produkt defekt ist, können Sie verlangen, dass es repariert ersetzt wird, und wenn weder das eine noch das andere möglich ist, können Sie sogar eine Rückerstattung verlangen. Auf diese Weise üben Sie das Gewährleistungsrecht auf, das für alle Waren gilt, die von einem Shop mit Sitz in Italien und der gesamten Europäischen Union gekauft werden.Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass diese gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren seit Anfang 2022 auch auf digitale Produkte, wie etwa die Software einer Smartwatch, und somit auch auf digitale Dienstleistungen und Inhalte, wie zum Beispiel Online-Videospiele, ausgedehnt wurde. Außerdem sollten Sie wissen, dass Sie bei Online-Käufen eine Frist von 14 Tagen haben, um Ihre Meinung zu ändern und das Produkt zurückzugeben und somit vom Kauf zurückzutreten.Das Vorhandensein auf der Webseite von Informationen über die Verbraucherrechte, sowie über die Identität und die geografische Anschrift des Shops und über die Eigenschaften und der Endpreise der Produkte sind weitere Indizien, aus denen man auf die Zuverlässigkeit eines Verkäufers schließen kann.Zu diesen Parametern kommen noch die Garantien hinzu, die sich aus der neuen „Omnibus“-Richtlinie ergeben werden (deren endgültige Umsetzung in Italien mit den Durchführungsdekreten, die in Kürze erlassen werden sollen, noch aussteht), dank derer sowohl die kommerziellen Betreiber als auch die digitalen Plattformen mit größerer Informationstransparenz gegenüber den Verbrauchern handeln müssen und bestimmten Verpflichtungen unterliegen, wie zum Beispiel, wie bereits erwähnt, die Angabe des Preises vor dem Rabatt, die Information über die wichtigsten Parameter, die für die Einstufung der angebotenen Produkte ausschlaggebend sind, die Einführung von Maßnahmen, die sicherstellen, dass die Bewertungen auch von Verbrauchern stammen, die das Produkt tatsächlich gekauft oder verwendet haben.Die Beauftragung von einer oder mehrerer Personen, falsche Bewertungen oder Beurteilungen zu erstellen, um für Produkte zu werben, wird als unlautere Geschäftspraxis eingestuft. Zudem Pflicht wird die Erweiterung der vorvertraglichen Informationen, die Verbraucher:innen vor dem Kauf eines Produkts oder einer Dienstleistung zur Verfügung gestellt werden müssen.