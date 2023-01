Spätzünder: Mein Kind ist nicht so wie die anderen

„Etwas war anders“

Was sind Entwicklungsverzögerungen? ■ Jedes Kind hat bei der Entwicklung sein eigenes Tempo und innerhalb gewisser Grenzen sind Unterschiede zwischen Kindern gleichen Alters völlig normal. Aus Studien kennt man jedoch Grenzwerte, wann Kinder einzelne Entwicklungsschritte spätestens erreicht haben sollten. Ist dies nicht der Fall, spricht man von einer Entwicklungsverzögerung. Routinemäßige Vorsorgeuntersuchungen sind ein wichtiger Bestandteil zur Früherkennung. Störungen können sich in verschiedenen Bereichen äußern. So kann die motorische Entwicklung verzögert sein. Sämtliche Bewegungsabläufe im grob- und feinmotorischen Bereich können betroffen sein. Zum Teil ist auch die kognitive Entwicklung verlangsamt. Das Kind begreift beispielsweise Zusammenhänge nicht oder kann sich Dinge nur schwer merken. Das Sprachverständnis kann gestört sein oder das Sprechen verlangsamt. Auch die emotionale Entwicklung kann von der Norm abweichen.

Mit 4 Jahren kam die Diagnose

Gespräche in der Gruppe, um sich auszutauschen

Selbsthilfe ■ Viele Eltern, die ein Kind bekommen, das eine Entwicklungsverzögerung oder Beeinträchtigung hat, fühlen sich zunächst allein. Niemand versteht ihre Gefühle besser als Menschen, die in der gleichen Situation waren oder sind. Der Austausch mit anderen Eltern eröffnet meist eine neue Sichtweise auf die Beeinträchtigung oder Behinderung und damit für das Leben mit der Tochter oder dem Sohn. Sich untereinander auszutauschen, jemanden zum Zuhören haben, Tipps und Rückhalt bekommen, die Erfahrung, so angenommen zu werden, wie man ist, hilft sehr.

Hauptsache gesund! Alle Eltern wünschen sich für ihre Kinder nichts sehnlicher als eine normale Entwicklung und ein gesundes Leben. Die ersten Lebensjahre verlaufen jedoch nicht immer so wie geplant: Bei schätzungsweise 15 Prozent aller Kinder tritt eine zeitweise Entwicklungsverzögerung auf, rund 8 Prozent sind von einer dauerhaften Störung betroffen.Solche Entwicklungsverzögerungen können viele Formen annehmen und unterschiedliche Bereiche wie Motorik, Sprache und soziale Entwicklung betreffen.Verena Niederer, 41 aus Lana hat 2 Kinder, ihre Buben sind 12 und 7 Jahre alt. Der Jüngere geht nun in die 1. Klasse der Grundschule.„Meine Schwangerschaft und auch die Geburt verliefen eigentlich ganz normal“, erzählt Verena Niederer. Als das Baby dann auf der Welt war, klappte es mit dem Stillen nicht so leicht. „Als Mama hat man ja so ein Bauchgefühl. Etwas war zwar anders, aber noch nicht wirklich besorgniserregend“, erinnert sich die junge Mutter.Im direkten Vergleich zu ihrem ersten Baby war die Entwicklung bei Tobias jedenfalls um einiges zögerlicher. Bereits früh wurden dann verschiedene von Ärzten empfohlene medizinische Untersuchungen vorgenommen, die jedoch alle ergebnislos verliefen.Spezielle Förderungen wie Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie folgten. Motorisch war das Kind erst nach 20 Monaten so weit, frei zu gehen, und blieb noch länger eher wackelig unterwegs. Auch beim Sprechen verlief alles langsamer. Mit 2 Jahren sprach Tobias noch kaum Worte, mit 3 Jahren kamen dann erste Worte wie „O‐a“, für Oma.Mit 4 Jahren, im Kindergarten, kam dann die Diagnose: allgemeine Entwicklungsverzögerung von rund 2 Jahren. Trotz der Diagnose blieb vieles weiter im Ungewissen. „Es ist ein ständiges Hoffen und Bangen, denn niemand kann verlässliche Prognosen machen“, erzählt Verena Niederer: „Die Herausforderung ist, Antworten zu finden auf die Frage: Wie kann unser Kind trotz aller Schwierigkeiten seinen Weg gehen, seine Talente leben, sein Glück finden, und wie können wir Eltern es dabei unterstützen?Damit muss man zurechtkommen. Zudem macht man sich natürlich Gedanken über geeignete Förderungen. Unser Alltag ist geprägt von Therapien und Gesprächen mit Pädagogen und Therapeuten und man freut sich riesig über alle auch kleinsten Fortschritte. Dennoch ist es immer eine Gratwanderung zwischen Fördern, Fordern und Kind sein lassen“.„Ich möchte mich nun gerne mit anderen, ebenfalls betroffenen Eltern austauschen. Alle mit Kindern, egal welchen Alters, egal welche Entwicklungsverzögerung oder Beeinträchtigung sind herzlich willkommen. In der Gesprächsgruppe ,Gemeinsam anders‘ können alle ihre Erfahrungen austauschen und sich gegenseitig stärken“, so Verena Niederer.Geplant sind monatliche Treffen in Lana, jeweils am 1. Mittwoch des Monats abends. Die Gruppe startet am Mittwoch, 1. Februar 2023. Interessierte können sich gerne bei Verena Niederer melden, Tel. 342 7825882, E-Mail: [email protected] Die Gründung der Selbsthilfegruppe wird begleitet von der Dienststelle für Selbsthilfegruppen im Dachverband für Soziales und Gesundheit EO.