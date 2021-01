Stadt.Land.Video: Südtirols Oberschüler drehen für Stol und YouTube

Und so geht es: Die Schüler wählen selbst aus, was sie an ihrem Heimat- oder Schulort besonders interessiert, sie recherchieren eigenständig Hintergründe, führen Interviews und drehen mit ihrem Smartphone oder einer Kamera ein kurzes Video (maximal 3 Minuten) über DIE Besonderheit in ihrem Ort.Alles über Dreh, Schnitt, Bild und Ton, das man bei der Produktion eines Videos beachten sollte, erfahren die Schüler von der Journalistin Barbara Weidmann-Lainer anhand von Lehrvideos. Alle von den Schülern gedrehten Beiträge erscheinen auf einem eigenen YouTube-Kanal, die besten auch auf www.stol.it.Interessierte Schulklassen, Gruppen oder auch einzelne Schüler und Schülerinnen melden sich bei der Sprachstelle unter [email protected] und erhalten Zugang zu den Lehrvideos sowie alle nötigen Informationen.Letzter Abgabetag für die Videos ist der 15. Mai 2021.

