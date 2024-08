Stephan Zublasing: „Meine Auszeit im Alltag“

Stephan Zublasing ist Mitarbeiter der Kellerei „Waldgries“ in Bozen und mit Leidenschaft bei der Arbeit. „In meinem Job bin ich viel auf Achse, und es gibt vieles zu erledigen und zu bedenken“, erklärt er.„Da genieße ich es umso mehr, wenn ich mich für ein paar Minuten in eine Bar setzen und bei einem Kaffee die 'Dolomiten' lesen kann. Immer klappt das natürlich nicht. Wenn doch, dann ist das Zeitunglesen eine wahre Auszeit. Und zudem bleibe ich mit seriösen Informationen auf dem Laufenden, was in Südtirol und der Welt geschieht. Lese ich online etwas, das mich interessiert, schaue ich sofort die Zeitung an, da ich dort mehr Informationen zum Thema erhalte.“