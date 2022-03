Stonehenges astronomische Geheimnisse

Das prähistorische Denkmal von Stonehenge entstand in mehreren Phasen. Anfangs, also vor rund 5300 Jahren, der Ära von Südtirols Gletscherleiche, war es, angelegt als runder Wall mit einem Graben, ein Platz für die Ahnenverehrung, auf dem die Asche wichtiger Verstorbener bestattet wurde. Die Anlage wird seit langem auf mögliche Verbindungen mit der antiken Astronomie untersucht. + von Armin Mair

Das geheimnisvolle Stonehenge ist ein vor über 4000 Jahren in der Jungsteinzeit errichtetes und mindestens bis in die Bronzezeit genutztes Bauwerk in der Nähe von Amesbury, England. - Foto: © shutterstock