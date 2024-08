Südtirol Festival Meran: The Big B’s

Im Kursaals stellen das Wiener Kammerorchester, Sebastian Knauer (Klavier) und Morten Friis vom legendären Safri Duo (Vibraphon) „klassische“ und „neue“ Musik vor. - Foto: © Lukas Beck

Die Improvisation – also etwas aus dem Stegreif darzubieten – galt lange Zeit als unumstößliches Markenzeichen der großen Klassik-Meister. Auf den Bühnen und in den Salons des 18. und frühen 19. Jahrhunderts war das „freie Musizieren“ noch eine Fertigkeit, die jeder gute Musiker beherrschte.Heute verdrängt die hohe Präzision im Konzertalltag – möglicherweise aber auch mangelnder Mut vor dem notenfreien Spiel – diese Fähigkeit. Am 26. August verarbeitet das Janoska Ensemble beim südtirol festival meran im Kursaal Evergreens von Komponisten, die diesen Freestyle spielten wie Bach, Beethoven und Brahms – „Schutzheilige“ und Vorbilder des Quartetts, deren Namen zudem mit einem „B“ beginnen.Ergänzt wird die Auswahl mit Werken von Dave Brubeck, Béla Bartók und Leonard Bernstein sowie den neun Beethoven-Sinfonien in einer Neun-Minuten-Fassung. Das Ergebnis: 100 Prozent „Janoska Style“, oder: Jede Nummer ist ein Unikat und unwiederbringlich der Einzigartigkeit des Moments geschuldet. Das Konzert des südtirol festival meran beginnt um 20.30 Uhr.Ein weiteres Highlight beim südtirol festival meran folgt schon am 27. August. Im Kursaals stellen das Wiener Kammerorchester, Sebastian Knauer (Klavier) und Morten Friis vom legendären Safri Duo (Vibraphon) „klassische“ und „neue“ Musik vor: Der in Meran lebende Komponist Marcello Fera verfremdet an diesem Abend in seinerm Werk „Follephonia Doppia“ Corellis Follia-Variationen, Tschaikowsky erinnert sich an eine Frühlingsidylle in Florenz und Arash Safaian schreibt in „ÜBERBACH“ zeitgenössische Musik über Bach, in der man Bach hört, ohne Bach zu hören.Infos und Onlineticket: 0473 496030. www.meranofestival.com