Südtirols Top 100

Nicht nur Top-100-Listen

20 Jahre lang führte die Aspiag Service GmbH unangefochten die Wertung an; 2004 noch mit einem Gesamtumsatz unter einer Milliarde (927.000.000 Euro), weit dahinter die Würth-Gruppe mit 412.000.000 Euro an 2. Stelle oder die Fercam mit 202.000.000 Euro an 6. Stelle. In diesen 20 Jahren hat die Aspiag ihren Umsatz mehr als verdoppelt und die Würth-Gruppe sogar vervierfacht.Der absolute Spitzenreiter in diesem Vergleich aus den Top 10 von damals ist aber Fercam. Das Transport und Logistik-Unternehmen konnte in den 20 Jahren den Umsatz um das Siebenfache steigern! Die beständigsten Unternehmen in der „Radius"-Wertung „Top 100 nach Gesamtleistung" sind die Aspiag, die Stahlwerke Valbruna, die Würth-Gruppe und das Logistikunternehmen Fercam. Nur diese vier Firmen sind seit Anfang an (2004) immer in den Top 10 vertreten.Weiteres finden sich in dieser Ausgabe zahlreiche weitere Listen, von den Rankings der Heimischen Kreditinstitute sowie der einzelnen Genossenschaften bis hin zu den Top 15 nach Branchen. Die Unternehmen aus dieser Branchenwertung bilden den „Südtiroler Mittelstand", das Rückgrat der heimischen Wirtschaft. Sie besetzten zum Teil interessante Nischen und exportieren weltweit. Zudem präsentieren wir zahlreiche Unternehmen aus Südtirol sowie aktuelle Themen, wie „Strategien gegen die Krise", „KI als Chance", der „Umgang mit Geld" sowie weitere interessante Inhalte.