Trend um weißen Spargel geht zurück: „In Terlan machen wir uns keine Sorgen“

Manfred Koroschetz im Spargelfeld. - Foto: © privat

Auch in Zukunft setzt man in Terlan auf den weißen Spargel. - Foto: © Frieder Blickle

Manfred Koroschetz: Sehr gut. Wir werden die von uns vorgegebene Menge von 62.000 Kilogramm erreichen. Bis 20. Mai wird noch geerntet. Wenn es wärmer wird, ist es mit dem Appetit auf Spargel relativ schnell vorbei.Koroschetz: Nein, die Menge ist in etwa gleich. Wobei wir weniger Fläche haben als voriges Jahr. Dafür sind die Felder etwas älter und es wird dadurch mehr produziert. In der Genossenschaft sind 13 Bauern, die zusammen um die 10 Hektar Spargelfelder haben.Koroschetz: Die Nachfrage ändert sich von Tag zu Tag. Momentan ist sie nicht so groß, aber vor allem am Wochenende und an Feiertagen ist der Spargel sehr gefragt. Den größten Ansturm haben wir immer zu Ostern. Dort ist es fast unmöglich, der Nachfrage gerecht zu werden.Koroschetz: In Terlan hat der weiße Spargel Tradition. Wir bauen keinen grünen Spargel an und das wird in Zukunft auch so bleiben.Koroschetz: Ich kenne keine Statistik in Südtirol, die das bestätigt. Ich weiß aber, dass der abnehmende Trend in Deutschland besteht. Das ist auch für uns interessant zu beobachten. Dort ist der Spargelkonsum nämlich am größten, vor allem weißer Spargel.Koroschetz: Ich glaube, es geht nicht um das Schälen. Es geht um die Essgewohnheit. Die jüngere Generation, unter 40 Jahren, geht eher auf grünen Spargel und will weniger weißen Spargel. Es ist einfach eine kulinarische Veränderung. Wie beim Wienerschnitzel: Man weiß genau, wie alt jemand ist, je nachdem, ob er Pommes oder Röstkartoffel dazu bestellt.Koroschetz: Nein. In Deutschland gibt es riesige Anbauflächen und sie müssen sich sofort anpassen. Bei uns in Terlan wird das kein Thema werden. Wir exportieren auch keinen Spargel nach Deutschland, weil wir dafür viel zu klein sind. Ich mache mir deswegen keine Sorgen um die Zukunft des Terlaner Spargels.