Verdienstkreuz des Landes Tirol: Diese 10 Südtiroler werden ausgezeichnet

Dank und Anerkennung: Das Verdienstkreuz des Landes Tirol würdigt vorbildhaftes Wirken in Tirol und Südtirol. - Foto: © LPA/Die Fotografen

Diese 10 Südtiroler erhalten das Verdienstkreuz ■ Gudrun Außerer Berger, Ulten/St. Nikolaus, Verdienste um die Pfarre und die katholische Erwachsenenbildung ■ Irmhild Beelen, Ahrntal/Luttach, Soziale Verdienste um die Inklusion von Menschen mit Behinderung ■ Franco De Giorgi, Eppan, Verdienste um die Entwicklungszusammenarbeit in Ländern des Südens ■ Anton Gasser, St. Martin i. Th., Verdienste als Kulturaktivist sowie Verfasser zahlreicher Texte und Veröffentlichungen in ladinischer Sprache ■ Günther Januth, Meran, Verdienste in den Bereichen Sport, Kultur, Soziales und Heimatpflege in Meran ■ Maria Magdalena Kranebitter Zingerle, Mühlbach, Verdienste als Notfallseelsorgerin und um die kulturellen Belange in Mühlbach ■ Oswald Rogger, Kaltern, Verdienste um die Weiter- und Erwachsenenbildung in Südtirol ■ Josef Unterkalmsteiner, Sarntal, Verdienste um den Landesrettungsverein „Weißes Kreuz“ ■ Renate von Guggenberg, Bozen, Verdienste um die Anwaltschaft und Verwaltung ■ Caroline von Hohenbühel Prinzessin Reuss, Eppan/St. Michael, Soziale Verdienste um Geflüchtete und Obdachlose

Mit dem Verdienstkreuz des Landes Tirol werden seit über 50 Jahren Persönlichkeiten beider Landesteile für ihr vorbildhaftes Wirken im Bundesland Tirol und Südtirol gewürdigt. Die Verleihung obliegt der Tiroler Landesregierung und wird von den Landeshauptleuten von Tirol und Südtirol gemeinsam vorgenommen, alternierend in Tirol und in Südtirol.Die diesjährige Verleihung der Verdienstkreuze des Landes Tirol erfolgt am Samstag, 16. September 2023, um 14 Uhr auf Schloss Tirol (Dorf Tirol). Der Festakt beginnt um 14 Uhr mit einem landesüblichen Empfang auf der Vorburg, um 14.30 Uhr folgt die Verleihung der Verdienstkreuze im Rittersaal.