Videopremiere: Brunecker Bass-Artisten

Sie fragen sich was Bass House ist? Bass House ist ein Untergenre der elektonischen Musik, ein Stil, der eher minimalistisch ist und von besonders schroffen Bässen lebt. Internationale Größen sind Tchami oder auch Malaa, die auf den größten Festivals der Welt spielen. Adriano und Enrico (AVE) orientieren sich musikalisch genau daran.Aber warum eigentlich? „Uns gefällt dieser raue, düstere Sound, eben das „Undergroundige„“, sagen sie. „Wobei wir immer versuchen, es so zu präsentieren, dass es nicht allzu extrem ist, dass der Sound also trotzdem noch für viele zugänglich bleibt.“Ihre aktuelle Single „Arcade“, die bei „Backstage“ Videopremiere feiert, zeigt in diesem Sinne perfekt, was AVE ausmacht. Der Sound ist einerseits alternativ und findet andererseits seinen Platz in der aktuellen Jugendkultur in Südtirol, die in puncto elektronischer Musik erstaunlich offen ist.Im Video zu „Arcade“ unterstreicht das Produzenten-Duo AVE den mystischen Charakter seiner Musik durch eine entsprechende Symbolik. Dass der Sound ankommt, beweist nicht zuletzt, dass die Single bereits kurz nach der Veröffentlichung bei rund 70.000 Aufrufen beim weltgrößten Streamingdienst Spotify liegt. Chapeau! Erschienen ist die Single auf dem Südtiroler Label KARDO Records.

hil