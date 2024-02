Was ist der Quasi-Mond Zoozve der Venus?

Während Zoozve die Sonne umkreist, umrundet er auch die Venus. Der rosa Punkt stellt Zoozves Umlaufbahn um die Venus in den Jahren in den Jahren 1600 bis ca. 2500 dar; die beiden kreisen gemeinsam um die Sonne (in der Mitte oben). - Foto: © Phoenix7777 / HORIZONS-System / JPL / NASA