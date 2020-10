In der Weltspiegel-Reportage im Ersten wird am Samstag Südtirol zum Protagonisten. Dabei werden Südtiroler Winzer, Schützen, Wissenschaftler, Studenten, Touristiker und auch Bergsteigerlegende Reinhold Messner gezeigt. Außerdem berichten Touristen, wie sie Südtirol im Corona-Jahr 2020 erleben.Die Filmbeschreibung im Wortlaut:Die Weltspiegel-Reportage „Südtirol – Dolomiten, Wein und Dolce Vita“ wird am Samstag um 16.30 Uhr im TV-Sender „Das Erste“ ausgestrahlt.

