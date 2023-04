„Katzen sind Vogelkiller“: Hausarrest für die Mieze?

Ornithologe Iacun Prugger mit einer Waldohreule. - Foto: © privat

Die grüne Linie gibt die Anzahl der Vögel in den verschiedenen Jahreszeiten an. Vor dem Brüten im Spätwinter und im Frühjahr ist es besonders wichtig, dass die Vogelbestände erhalten bleiben, damit sicheres Brüten und die Aufzucht von Jungen gewährleistet werden kann. Nach dem Ausfliegen sind die meisten Vögel im Umlauf, jedoch sterben viele bereits während der ersten Lebenswochen bzw. -monate. - Foto: © Prugger

Katzen haben einen Jagdinstinkt. Besonders Vögel und Eidechsen sind ihre Beute. - Foto: © shutterstock

„ Südtiroler Katzen sind auch ein Problem für Vögel, die in anderen Ländern brüten. ” — Iacun Prugger

Iacun Prugger: Katzen sind Vogelkiller. Allein in Deutschland werden rund 200 Millionen Vögel pro Jahr von Katzen getötet. Wenn man das auf ganz Europa skaliert, haben unsere Katzen pro Jahr eine Milliarde Vögel auf dem Gewissen. Um das zu veranschaulichen: Man braucht rund 32 Jahre, wenn man bis zu einer Milliarde zählen will. Vor allem im Frühling ist es schlimm, wenn Vögel getötet werden.Prugger: Viele Vögel kommen gerade aus dem Süden zurück. Manche bleiben in Südtirol, andere machen Halt, um weiter nach Norden zu ziehen. Sie haben aber alle etwas gemeinsam: Sie brüten im Frühjahr. Nur die gesunden, starken Vögel, die den Winter überlebt haben, leben jetzt noch. Wenn eine Katze im April einen Vogel tötet, ist das nicht nur ein Vogel, sondern ein Vogel, der wohl viel Nachwuchs gehabt hätte. Unter Umständen bis zu 20 Vögel.Prugger: Das habe ich schon so oft gehört, aber das stimmt nicht. Katzen haben bei uns im Freien nichts zu suchen. Sie sind Haustiere und als solche gehören sie ins Haus und nicht auf Wiesen und Felder. Das Problem ist, dass wohl jeder Bauernhof und jede zweite Familie eine oder mehrere Katzen hat und das viel zu viele sind.Prugger: Auch das habe ich schon oft gehört, dass alle anderen Katzen Vögel fressen, aber die eigene tut das nie. Jede Katze tötet Vögel! Sie haben es im Instinkt. Dabei fressen Katzen die Vögel nicht immer, sondern töten sie einfach nur.Prugger: Vor allem kleine Singvögel werden gefressen. Aber auch Zugvögel, die bei uns nur kurz Halt machen, um danach weiterzuziehen, sind leichte Beute, weil sie sich in der Gegend nicht gut auskennen. Südtiroler Katzen sind deshalb auch ein Problem für Vögel, die in anderen Ländern brüten.Prugger: Es geht um den Naturschutz und den Artenschutz. Außerdem haben einige Vögel eine wichtige Funktion bei der Samenverbreitung.Prugger: Ich sage nur eins: Wer die Natur liebt, hat entweder keine Katze oder er sperrt sie ein. In manchen Gegenden der Welt gibt es ein Ausgehverbot für Katzen. In einer Gemeinde in Deutschland zum Beispiel müssen die Katzen 5 Monate lang in den Häusern bleiben, um die seltene Haubenlerche beim Brüten nicht zu gefährden. Verbote sind aber nie gut. Ich appelliere lieber an die Vernunft der Katzenbesitzer. Und wenn die Katze unbedingt ins Freie muss, kann man ihr eine Glocke umhängen, die Vögel rechtzeitig verscheucht.