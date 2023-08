„World Beer Awards“: Forst holt sich Gold mit alkoholfreiem Bier

Niedriger Kaloriengehalt, 0,0 Prozent Alkohol

Das alkoholfreie Bier von FORST ist bereits seit 2019 auf dem Markt. Besonders beliebt ist es bei Sportlern, aber auch bei anderen Bierliebhabern. Nun holt sich die Brauerei FORST mit ihrem alkoholfreien Bier Gold bei den World Beer Awards. Ausgezeichnet wurde das Bier in der Kategorie No & Low Alcohol Lager.Die World Beer Awards stellen eine anerkannte, globale Auszeichnung im vereinigten Königreich dar. Das weltweit renommierteste Online-Magazin für den Getränkesektor „TheDrinksReport.com“ verleiht jährlich Titel an die international Besten der jeweiligen Kategorien. Eine fachkundige Jury aus Barkeepern, Journalisten, Markenbotschaftern, Beratern und Einkäufern verkosten die flüssigen Spezialitäten blind und bewerten diese anschließend nach verschiedenen Kriterien.„Ein helles, goldfarbenes, klares Bier mit einer gut sprudelnden Schaumkrone. In der Nase ein subtiler Hauch von Zitronengras. Der Geschmack ist ein wenig süß, mit gutem Mundgefühl, guter Kohlensäure und einem halbtrockenen Abgang“, so wurde das FORST 0,0% vom Komitee der World Beer Awards beschrieben.„Mit dem FORST 0,0% bieten wir vollen FORST Geschmack mit unbeschwerten 0,0% Alkohol“, so die FORST in einer Presseaussendung.Das helle alkoholfreie Lagerbier FORST 0,0% zeichnet sich durch den niedrigen Kaloriengehalt, der regenerierenden Frische und dem feinporigen Schaum aus. Gedacht ist es für alle Bierliebhaber und besonders für Sportler sowie Personen des aktiven Lebensstils.Die Spezialbier-Brauerei FORST hat über Jahre hinweg intensiv an der Entwicklung dieses alkoholfreien Bieres gearbeitet. Klar mit dem Ziel vor Augen ein aufrichtiges Produkt zu schaffen. Eine FORST Bierspezialität, die sich von der italienischen Gesetzgebung abhebt. Laut italienischem Gesetz darf ein „alkoholfreies Bier“ bis zu 1,2 Prozent Alkoholgehalt enthalten. Die Ambition der Spezialbier-Brauerei FORST war es ein Bier mit einem Alkoholgehalt von 0,0 Vol. Prozent zu produzieren.„Mit der Einführung von FORST 0,0% gegen Ende 2019 ist es der Spezialbier-Brauerei FORST gelungen, eines jener seltenen alkoholfreien Biere zu brauen, welches weltweit durch seinen authentischen und unverfälschten Biergeschmack heraus sticht. Was sich nun auch durch die Auszeichnung des World Beer Awards bestätigt“, so die Brauerei in einer Presseaussendung.