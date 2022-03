2 neue Dekrete aus Rom: Bezahlte Elternzeit, bis das Kind 12 ist

Die Zeitspanne, in der Eltern in Italien künftig bezahlte Elternzeit in Anspruch nehmen können, ist verdoppelt worden: von 6 auf 12 Jahre. Insgesamt 9 Monate Elternzeit gewährt Rom in dieser Zeit. Eine Entschädigung von 30 Prozent des Gehalts ist vorgesehen.