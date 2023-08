4 Berufsschulen werden zu Berufsbildungszentren

Neue Bezeichnung ab 1. September

Die Landesberufsschule fĂŒr Handel, Handwerk und Industrie „Christian Josef Tschuggmall“ und die Landesberufsschule fĂŒr das Gast- und Nahrungsmittelgewerbe „Emma Hellenstainer“ in Brixen, die Landesberufsschule fĂŒr Handel, Handwerk und Industrie „Dipl. Ing. Luis Zuegg“ in Meran und die Landesberufsschule Schlanders Ă€ndern mit dem neuen Schuljahr 2023/24 ihre Bezeichnung: Sie nennen sich kĂŒnftig nicht mehr als Landesberufsschulen, sondern als Berufsbildungszentren.Die Landesregierung hat mit der Änderung am heutigen Dienstag des Verteilungsplans der Schulen der deutschsprachigen Berufsbildung die neuen Bezeichnungen genehmigt. Die neuen Bezeichnungen sind mit Beginn des neuen Schuljahrs, also ab 1. September 2023 rechtswirksam.„Mit diesem Beschluss haben wir einem Wunsch der 4 Schulgemeinschaften entsprochen, die sich fĂŒr die BezeichnungsĂ€nderung ausgesprochen hatten“, betont Landesrat Philipp Achammer, der die Landesregierung mit dem Thema befasst hat.„Die Bezeichnung Berufsbildungszentrum soll auf das vielfĂ€ltige Aus- und Weiterbildungsangebot dieser Bildungseinrichtungen hinweisen, die neben der Berufsschule als Vollzeitschule, Lehrlingsausbildung und berufliche Fortbildung organisieren, anbieten und durchfĂŒhren.“„Damit tun es vier weitere Berufsschulen dem Berufsbildungszentrum Bruneck gleich, das sich bereits vor einiger Zeit fĂŒr diese Bezeichnung entschieden hat“, sagt der Direktor der Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung, Peter Prieth.