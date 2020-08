600-Euro-Affäre: Das sind die Konsequenzen für Schuler, Tauber und Lanz

Demnach muss Arnold Schuler einzig und allein seinen Landeshauptmann-Stellvertreterposten abgeben, Landesrat darf er bleiben.Helmut Tauber hingegen muss seine Präsidentschaft des Gesetzgebungsausschusses abgeben.Sowohl Schuler als auch Tauber werden außerdem für ein Jahr aus der Partei suspendiert. Das bedeutet, dass sie für diese Zeit an keiner Parteisitzung teilnehmen dürfen und kein Stimmrecht haben.Für Gert Lanz – der als einziger darlegen konnte, dass er nichts von dem Ansuchen wusste – bleibt die Affäre ohne Folgen. Er gilt als unschuldig.Wie der Vorstand von Team K. in Hinblick auf ihren Partei-Chef Paul Köllensperger entschieden hat, der ebenfalls den Corona-Bonus von 600 Euro erhalten hat, steht noch nicht fest. Die Krisensitzung, an der Köllensperger per Videoschalte aus seinem Urlaub in Kroatien teilnimmt, ist noch in vollem Gange.

vs