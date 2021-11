A22: Urzì fordert Gratis-Nutzung in Bozen

Im Trentino werden mit Jänner gewisse Strecken der Autobahn von der Provinz getragen. Neben den Abschnitten Trient Nord und Trient Süd sowie Rovereto Nord und Rovereto Süd, die bereits seit einiger Zeit kostenlos befahrbar seien, würde man nun auch den Abschnitt zwischen Trient Süd und Rovereto Nord gratis zur Verfügung stellen, um den Verkehr von der Staatsstraße auf die Autobahn zu lenken.Eine Überlegung, selbiges auch in Südtirol anzuwenden, sei bislang jedoch vom Landtag abgeschmettert worden, klagt Urzì an.Mit einer kostenlosen Nutzung des Abschnitts der A22 würde man dem Verkehrschaos in der Landeshauptstadt entgegenwirken, so Urzì: „Dies würde ohne Zweifel zu einer Verbesserung im Verkehrsfluss führen sowie die Umwelt entlasten und auch den Lärmpegel minimieren – also insgesamt eine deutliche Steigerung der Lebensqualität in Bozen mit sich bringen.“

liz