Ab Montag: Supplenz-Lehrer können zur Stellenwahl

Mit der Wahl und Zuweisung der Stellen bereitet sich die deutschsprachige Schule auf das Schuljahr 2024/2025 vor. Die Wahl der Stellen für die unbefristeten Arbeitsverträge wurde mittlerweile von der Deutschen Bildungsdirektion abgeschlossen. Dabei wurden insgesamt 202 Stammrollen vergeben.Vom 29. Juli bis zum 2. August können die Stellen für die zahlreichen befristeten Arbeitsverträge (Supplenzen) gewählt werden. Der genaue Zeitplan wird voraussichtlich ab dem morgigen Donnerstag veröffentlicht, teilt das Landespresseamt mit.Rund 1058 Lehrpersonen, die in einer oder mehreren Ranglisten der Grundschulen, Mittelschulen und Oberschulen eingetragen sind, können an dieser Stellenwahl teilnehmen.Sie erfolgt ortsunabhängig über Computer, Tablet oder Mobiltelefon und mit Internetzugang über das Südtiroler Bürgernetz CIVIS. Für den Zugang zum Online-Dienst wird entweder ein SPID-Account, eine aktivierte Bürgerkarte oder eine elektronische Identitätskarte benötigt.Auf den Landeswebseiten zu Bildung und Sprache ist das Stellenverzeichnis mit allen freien Stellen einzusehen. Es wird laufend aktualisiert.Nach Abschluss der Stellenwahl können die Schulen die noch freien Stellen über Direktberufungen vergeben. Dabei können in einem zweiten Moment auch Lehrpersonen berücksichtigt werden, die nicht in der Schulrangliste der betreffenden Wettbewerbsklasse eingetragen sind.