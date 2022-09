Achammer: „Die Leute wollen, dass wir uns ,zsommreißen'“

„ Wir werden das Ergebnis analysieren und die dementsprechenden Schlüsse daraus ziehen. ” — Philipp Achammer, SVP-Obmann

„ Es sind parteiintern Baustellen zu schließen und das relativ schnell. ” — Philipp Achammer, SVP-Obmann

Philipp Achammer: Wenn man sich die Rahmenbedingungen anschaut, dann sind wir als SVP mit diesem Ergebnis zufrieden.Achammer: Das politische Klima ist derzeit schwierig, das sieht man auch daran, dass alle Parteien, die bis dato in Rom an der Mehrheit waren, abgestraft wurden. Wir haben auch gesehen, wie schwierig die Tirol-Wahl für die ÖVP war. Überdies sind die Bürger momentan sehr besorgt über die explodierenden Strom- und Lebensmittelpreise. Und dann ist es so, dass bei dieser Wahl in Südtirol deutlich mehr Parteien angetreten sind, als dies bei der Wahl 2018 der Fall war, mit zum Teil politischen Schwergewichten. Und auch wir als SVP haben ein turbulentes Jahr hinter uns.Achammer: Wie gesagt, die Summe aus allen genannten Faktoren hat zu einigen Verlusten geführt. Aber dies mit einberechnet können wir absolut zufrieden sein. Das bedeutet aber nicht, dass wir diesem Wahlergebnis gegenüber unkritisch sind. Wir werden das Ergebnis analysieren und die dementsprechenden Schlüsse daraus ziehen.Achammer: Man hat bei diesen Wahlen gemerkt, dass es eine Müdigkeit gegenüber allen Parteien gegeben hat – gesamtstaatlich wie auch in Südtirol. Das sieht man auch an der äußerst niedrigen Wahlbeteiligung. Es wäre unredlich, wenn ich als SVP-Obmann sagen würde, dass alles, was wir als Partei in diesem Jahr erlebt haben, keine Spuren hinterlassen hat. Natürlich hat es das. Wir haben aber versucht, das Beste aus der Situation zu machen und das ist uns mit 5 Vertreten in Rom gelungen. Das war eine Wahl für die Autonomie.Achammer: Es gibt bis dahin sicherlich einiges zu tun, es sind parteiintern auch Baustellen zu schließen und das relativ schnell. Wir werden uns auch thematisch gut vorbereiten und aufstellen müssen für das kommende Jahr. Zudem wollen die Leute, dass wir uns in der Partei „zsommreißen“. Und das werden wir auch tun.