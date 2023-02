Achammer: „Luigi Spagnolli scheint ein extrem kurzes Gedächtnis zu haben“

Achammer: „Uns alles Schlechte zu wünschen, ist schon bemerkenswert“

Der Haussegen zwischen der SVP und dem PD hängt mächtig schief. Grund dafür ist Luigi Spagnolli. In einem Beitrag im „Corriere delle Alpi “, ruft der PD-Senator die italienischen Parteien dazu auf, der SVP „beim Verlieren“ zu helfen.Das alte Vorgehen, die deutsche Opposition in der Hoffnung zu kritisieren, von der SVP als Koalitionspartner ausgewählt zu werden, sei überholt, betont Spagnolli in diesem Beitrag. Nach mehreren Skandalen habe die SVP gezeigt, dass sie sich den „Zuspruch nicht verdient.“Harter Tobak für das Edelweiß, das zurückschlägt. „Wenn das ein x-Beliebiger gesagt hätte, der mit uns immer auf Kriegsfuß war, bitteschön“, sagt SVP-Obmann Philipp Achammer. „Senator Spagnolli scheint aber ein extrem kurzes Gedächtnis zu haben, denn genau ihn hat die SVP als Bürgermeister von Bozen jahrelang im Amt gehalten.“„Uns da alles Schlechte zu wünschen, ist schon bemerkenswert. Wenn das der neue PD ist, dann gute Nacht“, kommentiert Achammer.