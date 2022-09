„Aiuti bis“: 17 Milliarden Euro für Stützungsmaßnahmen

Nach langwierigen Verhandlungen erreichten die Parteien im Parlament einen Kompromiss hinsichtlich des Pakets mit Maßnahmen in der Größenordnung von 17 Milliarden Euro zur Unterstützung der von den hohen Energiepreisen betroffenen Familien und Unternehmen.Neben der Erneuerung der Maßnahmen zur Eindämmung der Energiekosten im dritten Quartal (Abschaffung der Netzgebühren, Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas und Steuergutschrift für Unternehmen) enthält das Dekret auch die Senkung der Arbeitnehmerbeiträge um 1,2 Prozentpunkte.Die von den Senatoren in einem hitzigen Wahlkampfklima debattierten Änderungen führen neue Regelungen ein und revidieren andere. Wie von der Arbeitsminister Andrea Orlando gefordert, können gesundheitlich angeschlagene Arbeitnehmer und Eltern von Kindern unter 14 Jahren bis Jahresende das Homeoffice beanspruchen .„Wir brauchen neue Finanzmittel, um Familien und Unternehmen vor den jüngsten Preissteigerungen zu schützen. Beinahe 9 Millionen Menschen in Italien sind derzeit von der Energiearmut bedroht“, kommentierten die SVP-Senatoren Dieter Steger, Julia Unterberger und Meinhard Durnwalder in einer Aussendung die Verabschiedung des Dekrets „Aiuti“.Dieter Steger hierzu im Plenum: „Eine Antwort auf die derzeitige Situation kann eigentlich nur von der Europäischen Union kommen: Es braucht eine sofortige Deckelung des Gaspreises – sowie neue Mittel, um die Notlage zu überwinden und die EU-Mitgliedsstaaten in ihrer Energieautonomie zu unterstützen.“