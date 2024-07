Zuerst die Pandemie, dann der Krieg in der Ukraine und schließlich eine sich stetig verschärfende Energie- und Wirtschaftskrise. Die Welt schlittert von einer Krise in die nächste, das geht auch an der Psyche der Menschen nicht spurlos vorbei. Im Sonntagsgespräch mit STOL erklärt Dr. Roger Pycha, Primar des psychiatrischen Dienstes in Brixen, wie wir durch schwierige Zeiten kommen, wann man sich Hilfe holen sollte, wo man diese bekommen kann und wie es um die psychische Gesundheit der Südtiroler bestellt ist.