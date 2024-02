Am deutschen Wesen muss die Welt nicht mehr genesen

Schieflage, Zeitenwende, Brandmauer und dann? In welche Zukunft steuert die Bundesrepublik Deutschland? Der laufende Niedergang hat viele offene Fragen im Gepäck. Das Land der Dichter und Denker, der größte Wirtschaftsmotor der EU, die in den vergangenen Jahrzehnten so standhafte Demokratie geht vor die Hunde. Es ist famos und erschreckend, mit welcher Geschwindigkeit dieser Prozess vonstatten geht.Die Deutschen in ihrer große Leidensfähigkeit werden derzeit auf eine harte Probe gestellt; mit ungewissem Ausgang. Nach wie vor fühlt sich der Deutsche schuldig an den Gräueltaten seiner Vorfahren. Eine Nation, ein Volk, eine deutsche Gemeinschaft darf es daher nie mehr geben. Ein neues Selbstbewusstsein wird konsequent abgelehnt, die Gefahr scheint zu groß, als dass sich die Geschichte wiederholen könnte. Die jüngsten politischen Entwicklungen zeigen: Die Sorge ist nicht absolut unbegründet. Das politische System der Nach-Merkel-Ära zerfleddert in rasantem Tempo. Zustände wie in der Weimarer Republik nehmen immer mehr Fahrt auf.Vor allem am rechten Rand passieren Dinge, die man vor einigen Jahren nicht für möglich gehalten hätte. Es wirkt dort eine immer stärker werdende Kraft, die eine fragwürdige Vorstellung von Demokratie hat. Sie zieht Menschen in Scharen an. Keine Altpartei hat bislang ein probates Mittel gefunden, um den Aufstieg der AfD zu stoppen. Mit jeder neuen Entscheidung der Ampel-Koalition steigt die Zustimmung für die Rechtspartei.Diese Bewegung bringt mit Sicherheit keine bessere Zukunft für Deutschland. Sie fungiert derzeit vielmehr als großes Sammelbecken für viele Menschen, die ihr Land nicht mehr wiedererkennen. Sie spricht von einem Deutschland, dass es seit 2015 nicht mehr gibt und weckt damit Hoffnungen, dass es wieder so werden könnte. Sie bietet all den Abgehängten, Frustrierten und Ungehörten ein Dach über dem Kopf und rechnet mit dem deutschen Wesen, an dem die Welt genesen soll, ab. Dieses alte Schlagwort hat mit dem Hier und Jetzt, wo so vieles aus den Fugen gerät, rein gar nichts mehr zu tun.Im Kessel ist verdammt viel Druck; er wackelt und pfeift aus dem letzten Loch. Es ist nicht ausschließlich der gewaltige Migrationsdruck. Aber dieser ist ein gewichtiger Teil des großen Frustes und muss dringend gelöst werden.Diese gefährliche und undurchschaubare momentane Phase bringt ganz Europa ins Wanken. Kippt Deutschland endgültig, dann war es das auch mit der Europäischen Union. Die Identität des Kontinents geht sowieso Stück für Stück verloren, die Strahlkraft verblast zusehends. Ohne Politik der Vernunft wird die Schubumkehr nicht mehr zu schaffen sein.