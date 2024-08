Angebliche Ermittlungen gegen Arianna Meloni sorgen für Eklat – „Komplott“

Giorgia Meloni reagiert empört

Eklat löste ein Kommentar von Alessandro Sallusti aus, dem Chefredakteur der Tageszeitung „Il Giornale“, wonach Ermittlungen gegen Arianna Meloni aufgenommen werden könnten. Diese spielt eine Spitzenrolle in der von ihrer Schwester Giorgia gegründeten Regierungspartei „Fratelli d´Italia“. Der Verdacht lautet auf „unrechtmäßige Beeinflussung“ im Zusammenhang mit der Besetzung von Spitzenpositionen in staatlichen oder halbstaatlichen Unternehmen wie Rai und Trenitalia.Die Tageszeitung „Il Giornale“ bezeichnete die mögliche Untersuchung gegen Arianna Meloni, Ehefrau von Landwirtschaftsminister Francesco Lollobrigida (52), als „Verschwörung einiger von Linksparteien beeinflussten Staatsanwälte“ gegen die Regierung . Sallusti sprach offen von einem „Komplott“, um Premierministerin Meloni politisch zu schaden.Obwohl sie sich noch in Apulien auf Urlaub befindet, reagierte Giorgia Meloni sofort empört auf die Gerüchte über angebliche Ermittlungen gegen ihre Schwester. „Leider halte ich das, was Sallusti geschrieben hat, für sehr wahrscheinlich“, kommentierte Meloni in Bezug auf die Ermittlungsgerüchte. Sie kritisierte „ein Machtsystem, das jede Methode und jeden Trick anwendet, um einen politischen Gegner zu besiegen, der auf demokratische Weise die Wahlen gewonnen hat“.Prompt kam auch die Reaktion des italienischen Richterstands. Die Theorie eines Komplotts gegen Arianna Meloni und die Premierministerin sei absolut haltlos, kommentierte der Exstaatsanwalt Armando Spataro.