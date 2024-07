Attacke auf Trump löst Bestürzung aus – Biden: „Ich bete für ihn“

Auch international heftige Reaktionen

Meloni: „Inakzeptable Gewalttaten gegen Politiker“

US-Präsident Biden erklärte, er sei „dankbar zu hören, dass er in Sicherheit ist und es ihm gut geht“. „Ich bete für ihn und seine Familie und für all diejenigen, die auf der Versammlung waren, während wir auf weitere Informationen warten.“US-Vizepräsidentin Kamala Harris warnte nach der Attacke vor einer Eskalation der Gewalt. „Wir alle müssen diese abscheuliche Tat verurteilen und unseren Teil dazu beitragen, dass sie nicht zu weiterer Gewalt führt“, teilte die Demokratin auf X mit.Etliche hochrangige Vertreter beider Parteien verurteilten den Angriff, darunter Ex-Präsident Barack Obama und die demokratische Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi. Der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, schrieb auf der Plattform X, er bete für Trump. Der demokratische Minderheitsführer der Parlamentskammer, Hakeem Jeffries, äußerte sich bei X ähnlich. „Amerika ist eine Demokratie“, schrieb er dort. „Politische Gewalt in jeglicher Form ist niemals akzeptabel.“Auch der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, teilte bei X mit, er sei erschüttert über den Vorfall und erleichtert, dass es Trump gut gehe. „Politische Gewalt hat keinen Platz in unserem Land.“Auch international gab es heftige Reaktionen. „Ich bin schockiert über die Nachricht vom Angriff auf Präsident Trump“, schrieb der Außenbeauftragte der Europäischen Union, Josep Borrell, in der Nacht auf Sonntag auf X.EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schrieb auf X: „Ich bin zutiefst schockiert über die Schüsse während der Wahlkampfveranstaltung des ehemaligen Präsidenten Trump.“ Sie wünsche Trump eine schnelle Genesung und spreche der Familie des unschuldigen Opfers ihr Beileid aus. „Politische Gewalt hat keinen Platz in einer Demokratie“, unterstrich die deutsche EU-Politikerin.Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz bezeichnete den Anschlag auf Trump als „verabscheuungswürdig“. „Ich wünsche ihm eine schnelle Genesung. Meine Gedanken sind auch bei den Personen, die bei dem Attentat in Mitleidenschaft gezogen wurden“, schrieb der Kanzler auf X. „Solche Gewalttaten bedrohen die Demokratie.“„Wieder einmal erleben wir inakzeptable Gewalttaten gegen Politiker.“ Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni rief zu mehr Dialog auf. Ihre Solidarität und Wünsche für eine schnelle Genesung gingen an Trump - „in der Hoffnung, dass sich in den nächsten Monaten des Wahlkampfes Dialog und Verantwortung gegen Hass und Gewalt durchsetzen könnten“, schrieb Meloni in der Nacht auf Sonntag auf X.Der französische Präsident Emmanuel Macron nannte das mutmaßliche Attentat als „Tragödie für unsere Demokratien“. Seine Gedanken seien bei US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump, so Macron auf der Plattform X. Er wünsche ihm eine rasche Genesung. „Frankreich teilt den Schock und die Empörung des amerikanischen Volkes.“