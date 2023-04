Aufatmen in Rom: Regierung gewinnt Haushaltsabstimmung im Parlament

Mit dem sogenannten Wirtschafts- uns Finanzdokument (Def) will Melonis Regierung unter anderem 3,4 Milliarden Euro umschichten. Dadurch sollten für knapp 14 Millionen Angestellte und Selbstständige in Italien die Lohnnebenkosten gesenkt werden.Mit der Zustimmung beider Parlamentskammern sollen für knapp 14 Millionen Angestellte und Selbstständige in Italien die Lohnnebenkosten gesenkt werden.Am Donnerstag fehlten 25 Abgeordnete der Koalition während der Abstimmung. Damit erhielt der Vorschlag der Regierung zu wenige Ja-Stimmen. (STOL hat berichtet.) Oppositionspolitiker warfen den Parteien der Regierung Versagen vor.Noch am späten Donnerstagabend kam Melonis Kabinett zu einer Sitzung zusammen. Die Sitzung war nach Angaben der Regierung nach 5 Minuten beendet. Im Eiltempo beschloss man einen neuen modifizierten Finanzplan, um ihn den Parlamentskammern vorzulegen.Regierungschefin Meloni befand sich zu dem Zeitpunkt des Vorfalls am Donnerstag in London, um den britischen Premierminister Rishi Sunak zu besuchen. Italienische Zeitungen zitierten sie am Freitagmorgen mit der Reaktion auf die Schlappe: „Mir fehlen die Worte.“