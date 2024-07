Berlusconis Erben distanzieren sich von Flughafenumbenennung

Protest gegen Umbenennung

„Als Familie waren wir nicht in den Prozess eingebunden und wurden erst in letzter Minute informiert. Um es ganz offen zu sagen: Die Methode war nicht gerade perfekt, sowohl was das Timing als auch die Art und Weise anbelangt, wie sie durchgeführt wurde. Es war klar, dass dies eine Kontroverse auslösen würde“, sagte der Unternehmer.Die Familie Berlusconi ist der wichtigste Geldgeber der von Silvio Berlusconi gegründeten Partei Forza Italia, die Teil der Regierungskoalition von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ist. Pier Silvio Berlusconi wies gleichzeitig Medienspekulationen zurück, er wolle nach Vorbild seines Vaters in die Politik gehen.Mehr als 300 Personen versammelten sich am Montag in Mailand vor dem Sitz der Regierung der Region Lombardei, um gegen die Umbenennung des Flughafens Malpensa zu Berlusconi zu protestieren. Zur Demonstration hatten mehrere Oppositionsparteien und Gewerkschaften aufgerufen. „Hände weg vom Flughafen Malpensa!“, lautete der Slogan der Demonstranten.Das italienische Luftfahrtamt Enac hatte einem Antrag der mehrheitlich von Rechtsparteien regierten Region Lombardei zugestimmt, den Flughafen Malpensa nach Berlusconi zu benennen. Verkehrsminister Matteo Salvini, Vorsitzender der rechten Regierungspartei Lega, setzte am Mittwoch seine Unterschrift unter den Beschluss.Silvio Berlusconi starb im Juni 2023 im Alter von 86 Jahren an den Folgen einer chronischen Leukämie. Für den Ex-Premierminister und Unternehmer wurde ein Staatsbegräbnis im Mailänder Dom mit Zehntausenden Menschen zelebriert. Berlusconi prägte 25 Jahre lang das politische Leben seine Landes. Seine politische und wirtschaftliche Karriere war von Skandalen und Justizverfahren geprägt. Er wurde wegen Steuerbetrugs zu vier Jahren Haft verurteilt.