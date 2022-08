Bettenstopp-Boomerang für die Bauern Bettenstopp-Boomerang für die Bauern

Das Gesetz zum Bettenstopp dürfte nächste Woche in Kraft treten. Die Landesregierung hat die Durchführungsverordnungen zum Gutachten an Gesetzgebungsausschuss und Rat der Gemeinden geschickt, um sie am 30. September definitiv zu genehmigen. Ab dann gilt ein Gesetz mit Ausnahmen für viele - nur für den Urlaub am Bauernhof (noch) nicht.