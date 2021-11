Booster-Impfung gibt’s nun schon nach 5 Monaten

„Das Mindestintervall für die Verabreichung der Auffrischungsdosis mit dem m-RNA-Impfstoff an die Kategorien, für die er bereits empfohlen wird (einschließlich aller Personen, die mit einer Einzeldosis des Janssen-Impfstoffs geimpft wurden), und in den zugelassenen Dosierungen wird auf 5 Monate (150 Tage) nach Abschluss des ersten Impfzyklus aktualisiert, unabhängig von dem zuvor verwendeten Impfstoff“: Das steht in dem Rundschreiben des Gesundheitsministeriums in Rom.Die Maßnahme ist ab Mittwoch in Kraft. Die staatliche Medikamentenaufsichtsbehörde (AIFA) hatte bereits grünes Licht dafür gegeben.

ansa/stol