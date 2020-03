Brixen desinfiziert Straßen und Plätze

Eine spezialisierte Firma wird in den nächsten Tagen auch in Brixen, die Desinfektion der öffentlichen Flächen (Straßen, Plätze, usw.) durchführen. Die Arbeiten werden, so wie in Bozen und Meran, in den Nachtstunden erfolgen. Das eingesetzte Desinfektionsmittel ist laut Angaben der Stadtverwaltung Brixen unschädlich und vollständig biologisch abbaubar.Die Bevölkerung wird vor Beginn der entsprechen Arbeiten noch rechtzeitig über Datum, Uhrzeit und Einsatzplan informiert, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung.

pm/stol