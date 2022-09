Bundeskanzler Nehammer im Exklusiv-Interview: „Menschen wollen Sicherheit und Klarheit“

„ Die Zeit, in der wir gerade leben, ist allgemein schwer für alle Parteien, die in Regierungen Verantwortung tragen. Sie werden oft zur Projektionsfläche für die allgemeine Unzufriedenheit mit der Politik, die sich aufgrund der multiplen Krisen in der Bevölkerung breitgemacht hat. ” — Karl Nehammer, Bundeskanzler von Österreich

Das Bundesland Tirol wählt am morgigen Sonntag einen neuen Landtag, Südtirol seine Abgeordneten für das Parlament in Rom. „In unsicheren Zeiten wie diesen brauchen die Menschen Sicherheit, Bodenständigkeit und Klarheit“, sagt Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer im Exklusiv-Interview. „Unsere Aufgabe ist es nicht, auf Umfragewerte zu schauen, sondern auf das Wohl der Menschen, für die wir Verantwortung tragen.“ Südtirol wünscht er mit der SVP auch weiterhin eine starke Vertretung in Rom, und er ist überzeugt, dass seine ÖVP im Bundesland Tirol die Nummer 1 bleiben wird.Bundeskanzler Karl Nehammer: Was zählt, ist das Ergebnis am Wahltag. Toni Mattle ist ein erfahrener Mann und krisenfest wie kein anderer. Genau das brauchen die Menschen in unsicheren Zeiten wie diesen: Sicherheit, Bodenständigkeit und Klarheit. Er und sein Team arbeiten redlich und hart für die Tirolerinnen und Tiroler. Die Tiroler Volkspartei ist die klare Nummer 1 im Land und wird das auch bleiben. Auch wenn die Zeiten unbestritten schwierig und herausfordernd sind.Nehammer: Der Spitzenkandidat im Land weiß immer selbst am besten, was die Menschen dort brauchen. Hier braucht es keine Ratschläge aus dem Bund. Ich bin überzeugt davon, dass die Tirolerinnen und Tiroler die Qualitäten von Toni Mattle zu schätzen wissen.Nehammer: Günther Platter kann auf eine erfolgreiche Zeit als Landeshauptmann zurückblicken. Sein Rückzug als Landeshauptmann war eine persönliche Entscheidung, die er – wie alle seine Entscheidungen – gut durchdacht und abgewogen hat.Nehammer: Die Zeit, in der wir gerade leben, ist allgemein schwer für alle Parteien, die in Regierungen Verantwortung tragen. Sie werden oft zur Projektionsfläche für die allgemeine Unzufriedenheit mit der Politik, die sich aufgrund der multiplen Krisen in der Bevölkerung breitgemacht hat. Unsere Aufgabe ist es nicht, auf Umfragewerte zu schauen, sondern auf das Wohl der Menschen, für die wir Verantwortung tragen. Und die Südtiroler Volkspartei mit Landeshauptmann Arno Kompatscher und Parteiobmann Philipp Achammer steht genau dafür.Nehammer: Die Politik der Volkspartei wird getragen durch das Prinzip der Subsidiarität. Das bedeutet, dass wir insbesondere auf der regionalen Ebene stark verwurzelt sind. So einzigartig und besonders wie die Regionen, sind auch die politischen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Im Gegensatz zu anderen Volksparteien in Europa hat die Südtiroler Volkspartei eine besondere Rolle als Sammelpartei und Vertretung der deutsch- und ladinischsprachigen Südtirolerinnen und Südtiroler. Der Schutz der Minderheit und der Ausbau der Autonomie sind die zentralen Anliegen, für die die SVP unbestritten steht, wie keine andere Partei.Nehammer: Italien ist nicht nur unser zweitwichtigster Handelspartner mit fast 23 Milliarden Euro Handelsvolumen im letzten Jahr, sondern auch ein beliebtes Urlaubsziel für viele Österreicherinnen und Österreicher – auch für mich und meine Familie. Die politische Situation in Italien war in den letzten Jahren sehr volatil und von vielen Regierungswechseln geprägt. Was unverändert blieb, sind die guten Beziehungen zwischen Österreich und Italien und das soll auch weiterhin so bleiben.Nehammer: Die Autonomie Südtirols ist historisch gewachsen und international anerkannt. Österreich nimmt eine Schutzfunktion für Südtirol ein und wird auch in Zukunft stark an der Seite Südtirols stehen. Erst kürzlich war der Obmann der SVP, Philipp Achammer, bei mir zu Besuch in Wien. Mit ihm habe ich über die Wiederherstellung der seit der Streitbeilegungserklärung 1992 eingeschränkten autonomen Kompetenzen gesprochen. Die österreichische Bundesregierung hat bereits mehrmals gegenüber der italienischen Regierung das Ersuchen ausgesprochen, dies in einem konstruktiven Austausch zwischen Rom und Bozen in Angriff zu nehmen. Dieses Ersuchen werden wir auch gegenüber der neuen italienischen Regierung nach dem 25. September geltend machen.Nehammer: Ich erwarte mir konstruktive Gespräche mit der künftigen italienischen Regierung.Nehammer: Die Südtiroler Volkspartei steht dafür, dass eine starke Vertretung der deutsch- und ladinischsprachigen Minderheit auch nach dem 25. September garantiert ist. Daher wünsche ich mir ein Wahlergebnis, das diese starke Vertretung des Landes Südtirols in Rom auch in den kommenden 5 Jahren gewährleistet.